Şehit Polis Memleketi Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen polis memurlarından Candaş Kaplan, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen polis memurlarından Candaş Kaplan, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Sabah Şehir Mezarlığı morgundan alınan şehit Candaş Kaplan'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, son kez Hacı Abdi Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, konvoy eşliğinde Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde anne Gülbahar Kaplan ile şehidin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. CHP Akçadağ Belediye Meclis üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan ise güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Alevi Dedesi tarafından dua yapıldı ve şehidin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Defin işlemlerinin ardından şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı Vali Mustafa Toprak tarafından baba Mustafa Kaplan'a teslim edildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin babası Mustafa Kaplan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
(Hasan Eryılmaz/İHA)