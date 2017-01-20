Şehit Polis Mahmut Ava İçin Mevlit Okutuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Ava (29) için mevlit okutuldu.



Kışla Mahallesi'ndeki babaevi önünde kurulan taziye çadırında öğle namazını müteakip okutulan mevlidin ardından şehit Ava ve diğer şehitler için dualar edildi.



Mevlit sonrasında Vali Kerem Al, şehitin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.



Mevlide Osmaniye Valisi Kerem Al, Vali Yardımcısı ve Toprakkale Kaymakam Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.