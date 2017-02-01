Şehit Polis İçin Mevlit Okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sivaslı Özel Harekat polisi Ömer Güney için mevlit okutuldu.



Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken geçici görevle gittiği 31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen ve memleketi Sivas'a defnedilen Özel Harekat polis memuru 24 yaşındaki Ömer Güney için şehadetinin birinci yılında Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidin ailesi tarafından Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehit polis Ömer Güney'in babası Sami Güney, meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi. - SİVAS