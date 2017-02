Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç'ın Adı Parka Verildi

İSTANBUL Beşiktaş'ta geçen aralık ayındaki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın ismi İzmir'in Bornova ilçesinde, Çamdibi'ndeki parka verildi.



10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da, Beşiktaş - Bursaspor maçı sonrası düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren 33 yaşındaki polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın ismi, şehit oluşunun 52'nci gününde düzenlenen törenle Çamdibi semti Gaziosmanpaşa Mahallesi 5460 Sokak'ta bulunan mevcut parka verildi. Tamamen yenilenen parkın açılışı, Dalgılıç'ın annesi Nercivan Dalgılıç, babası Şaban Dalgılıç, kardeşleri Atilla Dalgılıç ve Metehan Dalgılıç ile İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öney, Bornova İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Göksel, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Şehit polisin babası Şaban Dalgılıç'a, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan onur belgesi verildi. Duygu dolu törende parkın açılış kurdelesi hep birlikte kesilirken, aynı zamanda öğretmen olan şehit polis memuru Hüseyin Dalgılıç anısına 'ağlayan çam' ağacı dikildi.



ŞEHİT BABASI: YETER ARTIK



Törende yaptığı konuşmada Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve meclis üyelerine aldıkları karar nedeniyle teşekkür eden Şaban Dalgılıç, yaşanan acılarla ilgili olarak da "Yeter artık" diye haykırdı. Acılı baba, "Benim ve ailemin bu ülke için yaptıklarını ve yapacaklarımı oğlumun arkamda bulunan resmine ve O'nun gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. O, şehit oldu ama Türkiye'nin her yerinden şehit haberi geliyor. Bu sorun şehitlik edebiyatıyla çözülecek bir olay değil. Bu ne biçim iş. Herkes görevini yapsın. Yeter" diye konuştu.



BAŞKAN ATİLA'DAN BERABERLİK VURGUSU



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ülkemizin gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan zor günlerden geçtiğimizi ifade ederek, "Acımız çok büyük, acımız çok sıcak. Bu acıların bir an önce son bulması gerekiyor. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duyguları içerisinde birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Aramızdaki ufak tefek ayrılıkları bir kenara bırakıp bir olma zamanı" dedi.



İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öney de ülke için canlarını veren tüm şehitleri minnetle andığını belirterek, "Şehit polisimızın adının bu parka verilmesi Türk milletinin ne kadar vefalı olduğu gösteriyor. Bu kararı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da şehidin adını parka yaşatacak olan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.



PARK TAMAMEN YENİLENDİ



Bornova Belediyesi, Şehit Polis Memuru Hüseyin Dalgılıç'ın adının verildiği Çamdibi - Gaziosmanpaşa Mahallesi 5460 Sokak'taki 2 bin metrekarelik alanda bulunan parkı tamamen yeniledi. Dikilen fidanlarla yeni bir görünüme kavuşan parka yeni spor aletleri, çocuk oyun ekipmanları konuldu. Parktaki basketbol sahası da elden geçirildi.



