Şehit Polis Havaalanında Meslektaşları Tarafından Karşılandı

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in cenazesi Solo Türk askeri kargo uçağıyla Eskişehir'e getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında çok sayıda meslektaşı karşıladı.



Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Diyarbakır'dan Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampusü'ndeki Hasan Polatkan Havaalanı'na getirildi. Aynı uçakla şehidin eşi demet Sevim ve 9 aylık oğlu Eyüphan da geldi. Havaalanında cenazeyi şehidin ikisi de işitme engelli olan babası Eyüp Sevim ve annesi Fatma Sevim, işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda emniyet mensubu karşıladı. Polisler uçaktan aldıkları şehidin tabutunu cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Şehidin cenazesi daha sonra eski Hava Hastanesi olan Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası morguna götürüldü. Şehit polis için ikindi namazında Reşadiye Camii'nde tören düzenlenecek. - Eskişehir