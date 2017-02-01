Şehit Polis Güney İçin Mevlit Okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sivaslı Özel Harekat Polisi Ömer Güney için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.



Ulu Camii'de düzenlenen mevlite şehidin babası Sami Güney, Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, özel harekat polisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ömer Güney ile diğer şehitler için yapılan duayla sona erdi.