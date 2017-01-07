Şehit Polis Fethi Sekin'in İsmi Memleketinde Yaşatılacak

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İzmir Adliyesi önünde kahramanca teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adının memleketi Elazığ'da yaşatılacağını belirtti.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yaptığı açıklamada, "İzmir Adliyesi'ne yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit polis Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, son mermisi bitene kadar teröristlerle çatışarak, büyük bir faciayı önlemiştir. Kahraman şehidimiz fedakarlığıyla tüm Türkiye'nin gönlüne ebediyete kadar adını yazdırmıştır. Elazığ Belediyesi olarak kahraman şehidimizin isminin memleketi Elazığ'da da uygun bir yere verilerek yaşatılması için, şehidimizin ailesinin de görüşü alınarak gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlk Belediye Meclisi'nde konuyu gündemimize alarak şehidimizin ismini memleketinde yaşatacağız. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere hemşerilerimize ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ