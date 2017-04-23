Şehit Polis Fethi Sekin'in İsmi Ayvalık'ta Parkta Yaşayacak

İzmir adliyesi önünde gerçekleşen hain saldırıda canını feda ederek, yüzlerce insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin'in ismi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendi adını taşıyan bir parkta yaşayacak.



Ayvalık Belediyesi tarafından; Aliçetinkaya Mahallesi Tapu Kadastro Sitesi deniz kıyısında yaptırılan 3 dönümlük yaşam alanına şehit polis Fethi Sekin'in adının verilmesinin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da parkın resmi açılışı gerçekleştirildi.



Ayvalık'ın yüzölçümü olarak en büyük ve en güzel parklarından biri olmaya namzet yaşam alanının açılışında, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Mahalle Muhtarı Halil Gencer, mahalle sakinleri hazır bulundu.



Ayvalık Belediyesi bandosunun konser verdiği açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İzmir'de teröristlere karşı tek başına mücadele ederek yüzlerce masum insanın hayatını kurtarırken şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'i, Türk Milleti'nin asla unutmayacağını vurguladı. Törende Fethi Sekin Parkı'nın yanı sıra ilçede 5 adet daha çok amaçlı yaşam alanının Ayvalık halkına kazandırılmasının hedeflendiği açıklanırkne Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin ile telefonla görüşüldü. Açılış konuşmasının ardından Başkan Gençer ve İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır ve beraberindekiler parkı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. - BALIKESİR