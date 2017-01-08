Şehit Polis Fethi Sekin'in Annesine Yaktığı Ağıt Yürek Dağladı!

İzmir'deki terör saldırısında teröristlerle çatışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt ortaya çıktı.



Basın İlan Kurumunun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydını, Fethi Sekin'in, şehit düştüğü günden bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e WhatsApp üzerinden yolladığı kaydedildi.

FETHİ SEKİN'İN ANNESİNE YAKTIĞI AĞIT

Sekin'in kanser nedeniyle yaşamını yitiren annesine olan özlemini dile getirdiği ağıt şöyle:

"Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Kapının önünde günden güne ölüyorum

Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun

Bugün cuma, sen mezardasın

Kalk anne, evimize gidelim

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Sen cevap vermezsin diye

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Senin sesini duyamam diye

Dünya malı ne şirindir

Anne anne kurban anne

Dedim gelin yapmayın böyle

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Anne seni çok özledim

Anne anne kurban anne

Anne seni çok özledim

Anne anne hayran anne."