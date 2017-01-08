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Şehit Polis Fethi Sekin'in Annesine Yaktığı Ağıt Yürek Dağladı!

Şehit Polis Fethi Sekin'in Annesine Yaktığı Ağıt Yürek Dağladı!

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin için söylediği ağıdın sözleri ve ses kaydı ortaya çıktı.

Şehit Polis Fethi Sekin'in Annesine Yaktığı Ağıt Yürek Dağladı!

İzmir'deki terör saldırısında teröristlerle çatışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumunun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydını, Fethi Sekin'in, şehit düştüğü günden bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e WhatsApp üzerinden yolladığı kaydedildi.

FETHİ SEKİN'İN ANNESİNE YAKTIĞI AĞIT

Sekin'in kanser nedeniyle yaşamını yitiren annesine olan özlemini dile getirdiği ağıt şöyle:

"Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Kapının önünde günden güne ölüyorum
Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasın
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye

Dünya malı ne şirindir
Anne anne kurban anne
Dedim gelin yapmayın böyle
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü

Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne."

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