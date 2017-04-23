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Ayvalık Belediye Bandosunun konserine ait detaylar

Parktaki inşaat çalışmalara ait detaylar

Parkta eğlenen çocuklara ait detaylar

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in konuşmasına ait detaylar

Belediye Başkanı Gençer'in Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin ile telefonda görüşmesi

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır'ın telefonda görüşmesine ait detaylar

Şehit polis Fethi Sekin'in adı parkta yaşatılacak

Ayvalık Belediyesince Aliçetinkaya Mahallesi'nde yaptırılan ve şehit polis Fethi Sekin'in adının verildiği 3 dönümlük parkın açılışı gerçekleştirildi.



Ayvalık Belediyesi bandosunun konserinin ardından konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İzmir'de teröristlere karşı tek başına mücadele ederek yüzlerce masum insanın hayatını kurtarırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i Türk milletinin asla unutmayacağını söyledi.



Fethi Sekin Parkı'nın yanı sıra 5 adet daha çok amaçlı yaşam alanının Ayvalık halkına kazandırıldığını hatırlatan Gençer, amaçlarının Ayvalık'ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek olduğunu kaydetti.



Telefonla Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile de görüşen Gençer, ona Ayvalık halkının Fethi Sekin'in ismini sonsuz kadar yaşatmak için dev bir yaşam alanına isminin verildiğini ve acılarını paylaştıklarını söyledi.



Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. Gençer ve İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, beraberindekilerle parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.



Parkın açılışına, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, mahalle muhtarı Halil Gencer ve mahalle sakinleri de katıldı.