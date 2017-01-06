Şehit Polis Fethi Sekin'in Adı Parka Verilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayraklı Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını, adliye yakınlarındaki parkta yaşatacaklarını belirtti.



Kocaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, terör saldırısında fedakarca çarpışan ve hayatını feda eden şehit polis Fethi Sekin'in adliyeyi ve İzmir'i çok büyük bir felaketten kurtardığına dikkati çekti.



Kocaoğlu, açıklamasında, "Kahramanımızın adını, şehit düştüğü adliyenin yakınında 40 dönüm üzerine kurduğumuz parka veriyoruz. Bir de heykelini dikeceğiz." ifadelerine yer verdi.