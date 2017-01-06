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Şehit Polis Fethi Sekin İçin Konak Meydanı'nda Tören Düzenlendi
Şehit Polis Fethi Sekin İçin Konak Meydanı'nda Tören Düzenlendi
6 Ocak 2017 Cuma 14:53
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[9136279] DHA
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