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Şehit Polis Fethi Sekin İçin Konak Meydanı'nda Tören Düzenlendi

Şehit Polis Fethi Sekin İçin Konak Meydanı'nda Tören Düzenlendi

Şehit Polis Fethi Sekin İçin Konak Meydanı'nda Tören Düzenlendi

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Konak, Polis, Şehit
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