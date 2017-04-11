Şehit Polis Fethi Sekin Futbol Turnuvası Başladı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen "Şehit Polis Fethi Sekin Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası" başladı.



Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen turnuva, Kepez Belediyesi Atatürk Halı Saha tesislerinde Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Mobil Ortaokulu açılış maçı ile başladı.



Turnuva açılışında konuşan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, düzenlenen turnuva ile şehit Sekin'in anılmasının sağlandığını belirterek, belediye olarak bu tür sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.



Kepez gibi genç nüfusa sahip ilçenin sporla buluşması noktasında kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Özsoy, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlayarak, katılan sporculara başarı dileklerini iletti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, turnuvayı Türkiye uğruna şehit olan polis Fethi Sekin'e adadıklarını belirterek, Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı.



İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz da turnuvaya İzmir'de teröristlerin saldırısını takdire şayan tavırla, canı pahasına bertaraf ederek daha büyük acıların yaşanmasının önüne geçen şehit polis Fethi Sekin adının verilmesinin, ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, katılan sporculara başarı dileklerini iletti.



Turnuvaya, 34 takımda 374 öğretmen katıldı. Turnuvada, 71 maçın oynanacağı bildirildi.