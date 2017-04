Şehit Polis Düşen Helikopterden Canlı Yayın Yapmış

GAZİANTEPLİ şehit polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikoptere bindikten hemen sonra cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.



Kimya bölümü mezunu şehit polis memuru Mesut Özdemir'in, dün Pülümür'de havalandıktan sonra düşen helikopterdeyken sosyal medya hesabından saat: 11.25'te canlı yayın yaptığı belirlendi. Düşen helikopterde 11 kişiyle birlikte şehit olan polis Özdemir'in, canlı yayınladığı 2 saniyelik görüntülerde helikopterden dağların görüldüğü ve yakın çevresinin de videoya yorum yapıp, dua ettikleri belirlendi. 2 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehit Özdemir'in, Gaziantep'in Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir'i de olaydan önce arayıp helallik aldığı ve kendilerine dua edilmesini istediği kaydedildi. Şehit polisin, 2 ay önce de Tunceli'de görev yaptığı polis merkezine düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulduğu ve sonrasında izne gelip ailesiyle görüştüğü belirlendi.



Helikopter kazası haberini alan şehidin kuzeni Haydar Mustafa Kaplan, sosyal paylaşım sitesinden şehit Özdemir'in 2 saniyelik canlı yayın yaptığını söyleyerek, "Şehidimizin bulunduğu helikopterinin düştüğünü haberlerden duyunca, facebooka baktım ve şehidin canlı yayın yaptığını gördüm. Şehidimiz helikopter düşmeden önce 2 saniyelik bir canlı yayın yapmış. Ondan sonra da haber alamadık" dedi.



