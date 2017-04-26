Şehit Polis Dereli Adına Çam Fidanları Dikildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli için memleketi Bigadiç'te çam fidanları dikildi.



Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fettahoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Musfata Korkmaz ve İlçe Emniyet personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine, şehit polis memuru Dereli için 70 çam fidanı dikti.



Şehitleri her zaman saygı ve rahmetle andıklarını ifade ede Çağlar, "Bugün burada şehidimizin adına fidan diktik, aziz hatırasına buradan dualarımızla da eşlik ediyoruz. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz, şehit yakınlarımıza, aziz milletimize ve kahraman gazilerimize de sağlık, mutluluk, uzun ömür ve huzur diliyoruz." dedi.