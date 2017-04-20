Şehit Polis Azam Güdendede, Son Yolculuğuna Uğurlandı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.



Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesi dün akşam Konya'ya getirildikten sonra Beyhekim Devlet Hastanesi Morgu'na kondu. Bekar olan şehit polis Güdendede'nin annesi Rukiye Güdendede, cenazenin helalilik için eve getirilmesini beklerken, fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Başına polis şapkası takan şehit babası emekli Muzaffer Güdende ise diğer oğulları veteriner hekim Ziya Güdendede ve Ağrı'da görev yapan polis memuru İbrahim Güdendede ile birlikte bekledi.



Şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesini taşıyan araç oturdukları sitenin bahçesine girince baba Muzaffer, ağabeyleri Ziya ve İbrahim ile amcası Kazım Güdendede, selam durup tekbir getirerek karşıladı. Yakınları da tekbir getirip 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Helallik alınması ardından baba Muzaffer Güdendede, "Benim oğlum aslan. Kuvvetliyiz Allah'ın izniyle, dik duracağız. Ben onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle" diyerek site bahçesinin çıkışına kadar yürüdü.



"AZAM, VATAN, BAYRAK VE EZAN UĞRUNA ŞEHİT OLDU"



Amcası Kazım Güdendede .basın mensuplarının yanına gelerek, "'Azam, Türlük gurur ve şuuruyla, İslam ahlakı ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahramandır. Azam, vatan uğruna, bayrak uğruna ve ezan uğruna şehit oldu. 11 arkadaşı da aynı. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz adiler, bu memleketi hiç bir zaman bölemeyecekler. Vatan sevgisi olmayanın, dini, imanı, şerefi olmaz. O namussuzlar bir gün mutlaka tükenecek" dedi.



Kazım Güdendede, daha sonra çevresindeki kalabalığı gösterip, "Azam burada" dedi. Ardından resmi kıyafetli bir polis memurunu yanına çağırıp, polisin kolunu havaya kaldırıp "Azam burada" dedikten sonra polise sarılıp ağladı. Kalabalık arasından da polise sarılıp, ağlayanlar oldu.



Şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi. Babası Muzaffer Güdendede, ezan okunana kadar oğlunun tabutunun başında bekleyip, sürekli oğlunun fotoğrafını ve tabutunu öptü.



Şehit polisin cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, polisler, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Güdendede'nin cenazesi törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.



OĞLUNUN GÖNDERDİĞİ PARAYI ÇEKİP EVE GELİNCE HABERİ ALMIŞ



Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Bayram Acur, Azam Güdendede'nin, şehit olduğu gün ailesine para gönderdiğini belirtti. O gün şehidin babası Muzaffer Güdendede'nin oğlunun şehit olduğu haberini nasıl aldığını anlatan Acur, şunları söyledi:



"Şehidimiz, her ay ailesine düzenli olarak para gönderiyordu. Babası Muzaffer Güdendede, oğlunun o gün gönderdiği paraya çekmek için çarşıya çıkmış. Sonra biz helikopter kazasını öğrendik. Muzaffer Güdendede'nin kardeşi Yahya'ya haber verdik. Sonra Yahya, ağabeyi Muzaffer Güdendede'yi eve çağırdı. Site bahçesindeki kameriyede otururken Yahya, durumu anlatıp 'Başımız sağ olsun' dedi. O sırada Muzaffer, oğlunun gönderdiği paraları üzüntüyle yere fırlattı. Sonra annesi Rukiye Güdendede'ye haber verildi. Daha sonrada şehit olduğu haberini aldık."



Şehit Azam Güdendede'nin kazadan önce annesi Rukiye Güdendede ile telefonla görüştüğünü belirten Acur, "O gün şehidimiz kazadan önce annesiyle telefonla görüşmüş. Zaten her gün telefonla ailesini arardı. Yaklaşık yarım saat telefonla konuşurlardı. O gün de annesine doğu görevinin bitmesine az kaldığını ve geleceğini söylemiş, börek hazırlamasını istemiş. Şehidimiz düğün hazırlığı yapıyordu, eşyalarını almıştı, ancak nişanlısından ayrıldı. Annesiyle de Tunceli'den döndükten sonra başka bir kızla evleneceği yönünde görüşme yaptığını öğrendik. Şehidimiz çok iyi biriydi. Oradaki görevinin bitmesine 40 gün gibi bir süre kalmıştı. Afyonkarahisar'a atanacağını duymuştuk. Kooperatif aracılığıyla ev almıştı ve evinin taksitlerini ödüyordu" diye konuştu.



- Konya