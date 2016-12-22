Şehit Piyade Uzman Çavuşlar, Kavuz ve Yalçın'ın Cenazeleri Samsun'a Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazeleri Samsun'a getirildi.



Gaziantep'ten uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirilen şehitlerin naaşını, yakınları ile Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.



Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz, gözyaşlarına hakim olamadı. Güçlükle ayakta durabilen baba Kavuz'u Vali Şahin, koluna girerek teselli etti. Şehit Kavuz'un ağabeyi Umut Kavuz ise kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Gaziantep'teki törene katılan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Subaşı ise Samsun'a oğlunun cenazesinin bulunduğu uçakla geldi.



Şehitlerin naaşı uçaktan indirildikten sonra askerlerin omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Kavuz'un cenazesi memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine, Yalçın'ın naaşı ise memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine gönderildi.



Şehit Kavuz'un cenazesinin, Çarşamba ilçesinde Rıdvan Paşa Camisinde, Yalçın'ın cenazesinin ise Erbaa ilçesindeki Büyük Camisinde yarın öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.