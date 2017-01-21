Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un Cenazesi Baba Ocağı Giresun'un Alucra İlçesine Getirildi

Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında Suriye'nin El-Bab kentinde görev yapan ve dün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un naaşı baba ocağı Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.



Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla getirelen cenaze konvoy eşliğinde Alucra ilçesine götürülürken, cenazeyi binlerce vatandaş Şebinkarahisar-Alucra yol ayrımında karşıladı. Yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilçe merkezine getirilen şehitin cenazesi Alucra Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yarın düzenlenecek törene kadar hastane morgunda kalacak cenaze için taziyeler Akçiçek köyündeki baba evinde alınacak. - GİRESUN