Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

- Cenaze namazı için gelenler Ağlayan şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin saf durması Cenaze namazının kılınması Şehidin omuzlarda taşınması GİRESUN - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

- Cenaze namazı için gelenler
Ağlayan şehit yakınları
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin saf durması
Cenaze namazının kılınması
Şehidin omuzlarda taşınması GİRESUN - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, son yolculuğuna uğurlandı.

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