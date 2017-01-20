Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın Baba Evinde Yas Var

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın babası Hüseyin Bakır, "Krediyle aldığı arabayı buraya çekti. 5 gün izne geldi, arabayı bıraktı, kendi gitti. Kimseye kötülüğü yoktu." dedi.



Bakır, taziyeevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son telefon konuşmasında oğlunun kendisine "Baba, mermi seslerini duyuyor musun?" dediğini söyledi.



Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Bakır, "Krediyle aldığı arabayı buraya çekti. 5 gün izne geldi, arabayı bıraktı, kendi gitti. Allah sabırlık versin. Kimseye kötülüğü yoktu." şeklinde konuştu.



Bu arada, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ile yetkililer, şehidin evine gelerek, baba Hüseyin Bakır'a taziyelerini sundu.



Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 asker şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.