Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Erdoğan'ın Babaevinde Yas Var

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi edildiği hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın (33) Amasya'nın Merzifon ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.



Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden dede Fuat Erdoğan'a acı haber, Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu tarafından verildi. Olayın duyulması üzerine şehidin babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.



Evli olan Erdoğan'ın babası Şükrü, annesi Hanife ve eşi Ayşegül Erdoğan'ın Gaziantep'te olduğu öğrenildi.