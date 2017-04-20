Şehit Pilot Polis Memuru İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı "Abime Yakışır Şekilde Dik Duralım"

Şehit Pilot Polis Memuru İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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