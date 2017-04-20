Şehit Pilot Komiser Abdullah Ortanca Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memurlarından pilot komiser Abdullah Ortanca, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memurlarından pilot komiser Abdullah Ortanca, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Ortanca'nın cenazesi, Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Gaziemir Gülhane Camisi'ne getirildi.
Ortanca'nın musalla taşına konan Türk bayrağına sarılı naaşının başına gelen yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Törene şehidin babası Recep, annesi Saadet ve kardeşi Selçuk Ortanca'nın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam ve Atilla Sertel ile askeri erkan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Ramazan Muslu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ortanca'nın naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğinde toprağa verildi.
Bekar olduğu öğrenilen Ortanca'nın 2009 yılında polis akademisinden dereceyle mezun olduğu, 2013 yılına kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görev yaptığı sınavlarda başarılı olarak pilot olduktan sonra 6 ay önce pilot komiser olarak Tunceli'ye atandığı öğrenildi.
Çok iyi derecede ingilizce bilen, çevresinde çok sevilen bir kişiliğe sahip Ortanca'nın arkadaşlarına "Allah bana da şehitlik nasip etsin." dediği belirtildi.