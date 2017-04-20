Şehit Pilot Çankırı'da Toprağa Verildi

Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan emekli pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu, memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karahacı köyünde toprağa verildi. 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeli personel olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve başlayan ve Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu için Şabanözü ilçesine bağlı Karahacı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Gülşen, annesi Gülhanım ve iki oğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi, şehit oldu. O bir kahramandı" dedi.



Şehidin babası Murat Karsavuranoğlu'nun 2001 yılında kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken, annesi Gülhanım Karsavuranoğlu'nun, "Tunceli'nin dağlarında yitirdim kuzumu. Beni bırakıp nere gittin, ben sana nasıl dayanayım kuzum" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. Şehidin kayınpederi Akman Caferoğlu ise, "Helikopter görsek damadım geliyor diye bakıyorduk havalara" diye konuştu.



Hem asker hem polis şehidin tabutunun başında nöbet tuttu. Özel Harekat ekipleri de cenazeye katıldı. Şehidin cenaze namazını kayınpederi kıldırdı. Babasının tören kepini takarak selam duran şehidin oğlu Barış, Kılıçdaroğlu'na sarılarak 'Babam seni çok severdi abi' derken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gülhanım Karsavuranoğlu da oğlunun fotoğrafını bir an olsun kucağından indirmedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Karahacı köyü mezarlığında toprağa verildi. 1995'den itibaren pilotluk yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki şehit pilot Karsavuranoğlu'nun Onur ve Barış isminde iki oğlu olduğu öğrenildi.



(İlker Turak - Emre Yüzügüldü - Ömer Çetin/İHA)