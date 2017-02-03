Şehit Özüpek Anısına Basketbol Turnuvası

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab kentinde DEAŞ'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Göktan Özübek anısına basketbol turnuvası düzenlendi.



Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada Lüleburgaz Trend Gençlik Basketbol Kulübü, Lüleburgaz Akademi Basketbol Kulübü, Kırklareli Belediye Spor Kulübü ve Çorlu Belediye Spor Kulübü karşı karşıya geldi.



Turnuvada, Kırklareli Belediye Spor Kulübü birinci, Lüleburgaz Trend Gençlik Basketbol Kulübü ikinci ve Lüleburgaz Akademi Basketbol Kulübü ise üçüncü oldu.



Lüleburgaz Kaymakamı Tarkan Kesin, dereceye giren kulüplere kupalarını verdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cihan Erdem, kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvada mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti.



Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in eski bir basketbolcu olduğunu belirten Erdem, bu nedenle böyle bir organizasyon ile şehidin ismini yaşatmak istediklerini dile getirdi.



Güzel bir turnuva olduğunu kaydeden Erdem, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kırklarelili Piyade Astsubay Göktan Özüpek adına basketbol turnuvası düzenledik. Kendisi okul çağında o zaman ki Kültürspor'da basketbol oynadı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha yad ediyoruz. Turnuvaya bizleri kırmayarak katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel organizasyonlarda Göktan ve diğer şehitlerimizin isimlerini yaşatmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.