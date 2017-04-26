Şehit özel harekatçının adı Güdül Polis Merkez Amirliğinde yaşayacak

Şehit Özel harekat polisinin kendisi gibi Özel Hareketçi olan babasının konuşması duygulandırdı



ANKARA - Güdül Polis Merkez Amirliği'ne adı verilen şehit özel harekat polisi Şahin Polat Aydın'ın kendisi gibi özel harekat polisi olan babası Süleyman Aydın, "Hem oğlum hem de silah arkadaşımdı. Bizi de ayrıca çok mutlu etti. Bana maddi manevi hiçbir şey lazım değil. Oğlumun isminin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Şırnak'ta 10 Ağustos 2015'te teröristlerce önceden döşenen mayının zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan özel harekat polisi Şahin Polat Aydın'ın adı Güdül ilçesinde polis merkez amirliğine verildi. Polis merkezinin açılışına Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Güdül Kaymakamı İsmail Özkan, şehidin kendisi gibi özel harekat polisi olan babası Süleyman aydın ve şehit yakınları katıldı.

"O cenneti kübrada hainler cehennemin dibinde"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, "Burada toplamanız hem hayra vesile hem anmaya vesile" diyerek, şöyle devam etti:

"Şehit Şahin kardeşimizi hain bir pusu neticesinde kaybettik, yüreklerimize kazıdık. O Cenneti Kübra'da hainler cehennemin dibinde. Kalanlar da yer arıyorlar lağım fareleri gibi. İntikamı alındı. Kanı yerde kalmadı. Ailemize Allah sabır versin, şehidimizin ruhu şad olsun. Biz onu yüreğimizde taşıyoruz ancak insanoğlu unutursak veya yani nesiller hatırlasın diye, aynı zamanda polis merkez amirliğimize isim olarak kazımak istiyoruz. İsim olarak en azından yeni nesiller Şahin'i örnek alsın. Hainler şu anda bitmek üzereler."

"Güdüllüler, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği feraseti her daim gösterecek"

Güdül Kaymakamı İsmail Özkan ise Güdül ilçesinin Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 16 şehit verdiğini hatırlatarak, "Kimi teröristleri inlerinde vururken, kimi Şahin Polat Aydın kardeşimiz gibi babasıyla omuz omuza çıktıkları operasyonda kimi bir asayiş olayında kimi ise görev esnasında bir kaza sonucu şahadete erişti. Umut ediyoruz ki ne Güdül'den ne de memleketimizin başka bir kentinden şehit olmasın. Ancak gerektiği takdirde Güdüllüler, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği feraseti her daim gösterecek, PKK'sından FETÖ'süne kadar milli birliğimize düşman ne kadar yapı varsa onlara karşı dimdik devletinin yanında, polisinin ve askerinin safında yer tutmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Hem oğlum hem de silah arkadaşımdı"

Şehit özel harekat polisi Şahin Polat Aydın'ın özel harekat başpolis memuru olan ve şu anda Adana'da görev yapan babası Süleyman Aydın, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Oğlum bizi çok duygulandırdı. Netice hem oğlum hem de silah arkadaşımdı. Bizi de ayrıca çok mutlu etti. Bana maddi manevi hiçbir şey lazım değil. Oğlumun isminin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Vatan sağ olsun. Benim meslektaşım aynı zamanda silah arkadaşım hem de oğlum. Bu vatana verdik" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çakıcı ve beraberindekiler, Şehit Polis Şahin Polat Aydın Polis Merkez Amirliği'nin açılış kurdelesini kesti. Şehit polis Şahin'in babası Süleyman Aydın, polis merkezine asılan ve oğlunun fotoğrafı ile özgeçmişinin yazılı olduğu fotoğrafın başında selam verdi. Duydu dolu anların yaşandığı tören, baba Süleyman Aydın'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çakıcı tarafında oğlunun fotoğrafının bulunduğu tablonun hediye edilmesiyle son buldu.