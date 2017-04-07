Şehit Ömer Halisdemir Parkında İyileştirme Çalışmaları Başladı

Bilecik'in Vezirhan ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir parkında bulunan Ay-Yıldız figürünün ışıklandırma tesisatı yenileniyor.



Vezirhan Belediyesi ekiplerince parlayan yıldız ışıklandırma sistemi tamir edilerek yenileniyor. Parkın içinde bulunan su kanalı ve havuzu da yenileyerek tadilatı yapılıyor. Park çalışmalarını yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Duymuş, "Bu yaz sezonuna parkımızın eksiksiz hizmet vermesini istiyoruz. Parkımızın ilerleyen zamanda büyüterek çay bahçesi haline dönüştüreceğiz" dedi.



Duymuş konuşmasının ardından civar esnaf ile sohbet ederek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. - BİLECİK