Şehit olmadan önce yaptıkları canlı yayında dikkat çeken detay

Şehit polisin helikoptere binmeden dakikalar önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı



GAZİANTEP - Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan polis memurlarından Mesut Özdemir ve polis arkadaşlarının şehit olmadan önce yaptıkları canlı yayında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Düşen helikopterde şehit olan Gaziantepli polis memuru Mesut Özdemir, helikopterin düşmesinden kısa bir süre önce polis arkadaşları ile cep telefonundan canlı yayın yaptıkları ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın devam ederken, yapılan sohbetteki yazılar dikkat çekti. Görüntülerdeki bir kişi, "Mesut gardaş nerdesiniz" sorusunu yazarken, profilinde Türk bayrağı olan bir kişi ise, "Fatih maalesef o uçaktan haber alamıyom" yazdı.

Dakikalar öncesinde resim çektirdi

Şehit polis Mesut Özdemir'in, düşen helikoptere binmeden dakikalar öncesinde ise fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özdemir'in düşen helikopterin kendisini ve beraberindeki hakim, savcı, asker ve meslektaşlarını aldığı Kartal Pistinde çektirdiği hatıra fotoğrafını yakınlarına gönderdi. Fotoğraftan kısa bir süre sonra ise helikoptere binen Özdemir ve diğer arkadaşlarından bir süre sonra haber alınamadı.