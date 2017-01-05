Şehit Olabileceğini Anı Defterine Yazmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun 7 yıl önce doğan yeğeni için oluşturulan anı defterine, "(Dayıcığım ben gidiyorum. Belki şehit olurum. İnşallah sen annene hayırlı bir evlat olursun) diye yazdığını belirterek, "Şehit olacağı sanki o zamandan içine doğmuştu" dedi.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Muğla Valisi Amir Çiçek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesini ziyaret etti. Koçak ve Çiçek, şehit annesi Güzel Eker ile baba Nihat Eker'e başsağlığı dileklerini iletti.



Muğla Valisi Çiçek, şehit Eker'in, görev yaptığı Marmaris ilçesinde vatandaşlar tarafından çok sevildiğini belirterek onun hatırasını yaşatmak için adını çeşitli kamu hizmet binalarına verdiklerini söyledi.



Acılarının büyük olduğunu aktaran Vali Çiçek, şehit polis Eker'in ülkenin birliği, bütünlüğü ve demokrasi için şehit olduğunu ifade etti.



Vali Çiçek, Nedip Cengiz Eker'i şehit eden darbecilerin davalarının Muğla'da görüleceğini, hukuk karşısında hesap vereceklerini kaydetti.



Şehit polisin babası Nihat Eker de Türk milletinin FETÖ'ye karşı çok uyanık olması gerektiğine dikkat çekerek halkın o gece meydanlara inmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimine cesaretle karşı çıkmasının darbenin bastırılmasında büyük rolü olduğunu kaydetti.



"İçine doğmuştu"



Geçen ay oğlunun şehit düştüğü Marmaris'i ziyaret ettiğini anlatan Eker, oğluyla ilgili bir anıyı şöyle anlattı:



"Bundan 7 yıl önce Bursa'da oturan kızım Canan Zorgelmez doğum yapmıştı. Oğlum Nedip Cengiz'le birlikte ziyaretine gitmiştik. O sırada oğlumun tayini Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine çıkmıştı. Bursa'dan ayrılırken yeni doğmuş yeğeni Efe Zorgelmez için oluşturulan anı defterine 'Dayıcığım ben gidiyorum. Belki şehit olurum. İnşallah, sen annene hayırlı bir evlat olursun' diye yazmıştı. Şehit olacağı sanki o zamandan içine doğmuştu. Çok anıları vardı."



Şehidin annesi Güzel Eker ise, "Nedip Cengiz, benim oğlumsa sizin de evladınızdır. Aydın'a yerleşmek istiyordu. Hayallerimiz vardı" dedi.



Ziyarete Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da eşlik etti.