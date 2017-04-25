Şehit Öğretmen Unutulmadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 1996'da Kahramanmaraş'ta şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin için mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.



Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin ilk ve ortaokulu öğrencileri, şehit Serin'in annesi Fatma Serin ve idareciler, Erdemli Türbe Mezarlığına bir araya geldi.



Kuran'ı Kerim tilaveti yapılan anma etkinliğinde, şehit Serin için dua edildi.



Okul müdürü Mehmet Taş, ülkenin aydınlık geleceği için eğitim ordusunun bir meşalesi olan Serin'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Şehidim ruhun şad olsun, gözlerin arkada kalmasın bizler ve öğrencilerin senin yolunda yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Aramızdan ayrılalı 21 yıl oldu ancak hala aramızdasın." dedi.



Anne Fatma Serin de devletin ve okul idarecilerinin kendilerine sahip çıktığını, her sene bu gururu kendisine tekrar yaşattıklarını belirterek teşekkür etti.