Şehit Oğlunu Tabutunu Öperek Uğurladı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babasının polis şapkasıyla oğlunun tabutunu öpmesiyse yürek dağladı. Şehit Azam Güdendede'nin cenazesi dün askeri uçakla Konya'ya getirilerek Musalla Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi bugün mezarlık morgundan alınarak helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan baba evine, ardından da polislerin omuzunda Konya Şehitliği yanında bulunan namazgaha getirildi. Şehidin babası Muzaffer Güdendede de başına taktığı polis şapkasıyla şehit oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Azam Güdendede için öğle namazını müteakip tarihi namazgahta cenaze namazı kılındı. Şehidin omuzlara alınan cenazesi Polis Şehitliğinde dualarla defnedildi. Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Konya Milletvekilleri Ömer Ünal ile Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile protokol mensupları, askeri ve sivil erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Mustafa Beşer - Uğur Sarı/İHA)