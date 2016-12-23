Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi, şehit oğlunu "Gül kokulu yavrum" diyerek uğurladı.



Şehit Acar'ın cenazesi, helallik alınması için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evine getirildi. Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından okunan duanın ardından şehit Acar'ın evinin önünde gelen yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döken acılı anne Hanife Acar, oğlunu "Gül kokulu yavrum" diyerek uğurladı.



Şehit Akın Acar'ın cenazesi evinin önünden alınarak cenaze namazının kılınacağı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'ne gözyaşları arasında götürüldü. - TEKİRDAĞ