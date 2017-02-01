Şehit Oğlu İçin Sergi Açtı

Ressam Aynur Okşar Özkaya, Malatya'da askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan oğlu Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya adına "Bütün renklerim sana çıkıyor" adlı resim sergisi açtı.



Karşıyaka Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Bütün renklerim sana çıkıyor" sergisinde Ressam Aynur Okşar Özkaya, 24 Şubat 2015'te Malatya'daki F-4 uçak kazasında şehit düşen oğlu Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya anısına açtığı yağlı ve sulu boya resim sergisinde öğretmenlerini de unutmadı.



Öğretmenlerinin yağlı boya çalışmasını da eserleriyle birlikte sergileyen Özkaya "Oğlumun acısını unutamıyorum. "Bütün renklerim sana çıkıyor" sergisini şehit oğlumun anısına, ona ithafen açtım. Onun damatlık resmini yağlı boyaya aktardım. Öğretmenlerimi de unutmadım. 60 parçalık çalışmanın içinde ona da yer vermemek olmazdı. Karşıyaka Kaymakamı Sayın Sadettin Yücel bize yardımcı olduğu için, sergimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.



Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel de "Sergiyi gezerken şehidimizin resmi beni çok duygulandırdı. Ressam Aynur hanımı tebrik ediyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum." şeklinde duygularını ifade etti.



Ressam Aynur Okşar Özkaya'nın 60 parça yağlı boya ve sulu boya örneklerini içeren "Bütün renklerim sana çıkıyor" resim sergisi Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde 30 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde gezilebilir.