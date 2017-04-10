Şehit Oğlu 11 Aylık Eyüphan, Çevik Kuvvet Kıyafetiyle Törene Katıldı

ESKİŞEHİR'deki 10 Nisan Polis Günü törenlerine, şehit polis memuru Ali Sevim'in 11 aylık oğlu Eyüphan, babası gibi çevik kuvvet kıyafetiyle katıldı. Şehidin eşi Demet Sevim, "Gururluyuz. Dimdik ayaktayız" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç günün anlam ve önemini belirtir konuşma yaptı. Dinç, "Türk Polis Teşkilatı, terörle mücadelede bir çok başarılar göstermiş ve bu uğurda şehit ve gazi vererek 15 Temmuz gecesinde de FETÖ terör örgütü mensuplarının hain darbe girişimine ülkenin dört bir yanında milletiyle birlikte kahramanlık destanları yazarak engel olmuş, gururla geçen 172 yıllık tarihine altın bir sayfa daha eklemiştir" dedi.



Törene geçen 16 Ocak'ta Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan çevik kuvvet polisi 32 yaşındaki Ali Sevim'in 11 aylık oğlu Eyüphan Sevim de annesi Demet Sevim'in kucağında katıldı. Emniyet Müdürü Engin Dinç, babası gibi çevik kuvvet kıyafeti giydirilen Eyüphan'ı bir süre kucağına alıp sevdi.



ŞEHİDİN EŞİ: DİMDİK AYAKTAYIZ



Oğluyla birlikte törene katılan şehidin eşi Demet Sevim gazetecilere gururlu ve dimdik ayakta olduklarını söyledi. Sevim şöyle konuştu:



"Ben şehit polis Ali Sevim'in eşiyim. Şimdi babamız yok ama oğlumuzla buraya geldik. Babasının üniformasını giydi. İnşallah önce vatanına milletine hayırlı bir evlat olur. Sonra babasına yakışan bir evlat olur. Gururluyuz. Şehitler ölmez diyorlar, gerçekten o şuan yanımda yok ama hep yanımda gibi hissediyorum. Oğlumla avunmaya çalışıyorum. Mertebesiyle avunmaya çalışıyorum. Acısı çok büyük ama mertebesi de çok çok daha büyük."



Demet Sevim kucağındaki oğlundan babası gibi selam vermesini isteyerek, "Bak dimdik ayaktayız de oğlum. Dimdik ayaktayız biz. Selam ver baban gibi" dedi. - Eskişehir