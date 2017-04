Şehit Niyazi Ergüven Konferans Salonu" Açıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Ankara'da şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven'in adının verildiği konferans salonu törenle açıldı.



Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği binası içerisine bulunan konferans salonunun açılışına katılan şehit polis memuru Niyazi Ergüven'in annesi Saadet babası İsmet Ergüven duygusal anlar yaşadı.



Baba İsmet Ergüven, şehit oğlunun adının bir konferans salonuna verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görevde olanlara ise Allahım yardım etsin" dedi.



Kaymakam Serdar Kartal ise devletin her zaman, her konuda, şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Onlara ne kadar dualar etsek azdır. Böyle vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için kendilerine minnettarız. Artık bizler onların evlatlarıyız. Şehidimizin ismi her zaman yaşayacak burada ve bugün olması daha anlamlı oldu" diye konuştu.



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da, "Şehitlerin aileleri ve gazilerimiz bu ülkenin gerçek sahipleridir. Burada ay yıldızlı bayrak dalgalanıyorsa hiç şüphesiz şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin fedakarlıklarından dolayıdır. Dolayısıyla onların isimlerinin yaşatılması, bizim millet olarak, devlet olarak borcumuzdur. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını biliyoruz. Bu konuda hem milletimizin hem devletimizin bütün terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sona gelinecektir, biz buna inanıyoruz" dedi.



Türkoğlu İlçe Emniyet Amiri Nevzat Boyraz ise 15 Temmuz Şehitlerini unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak adına bu konferans salonunun adını 'Şehit Niyazi Ergüven' adını verdiklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ