SAMSUN'da Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci Yıldönümü'nde şehitlik ziyaret edildi. Burada konuşan İl Emniylet Müdürü Vedat Yavuz, "Canlarınızı vererek vatan yaptığınız bu topraklar ve aziz milletimizin minnettar gönülleri sizlerin ebedi yerinizdir" dedi.



Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün Asri Mezarlıkta bulunan Şehitlik'te tören düzenlendi. Törene 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz, emniyet teşkilatı, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bir konuşma yapan İl Emniylet Müdürü Vedat Yavuz, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının idamesi uğruna tertemiz kanlarını kutsal vatan topraklarına akıtan siz kahraman şehitlerimize en kalbi duygumarımızı sunmak üzere huzurunuza geldik. Vatan, vazife, bayrak uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı vererek vatan yaptığınız bu topraklar ve aziz milletimizin minnettar gönülleri sizlerin ebedi yerinizdir. Sizlerin emaneti olan bu vatan toprakları gerektiğinde aynı fedakarlığı yapacak olan bizlere emanettir" dedi. Konuşmanın ardından şehitlikte Kuran okunup şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.



- Samsun