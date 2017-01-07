Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (2)

BAKANLARDAN KIRMIZI KARANFİL



Yoğun sis nedeniyle Kars yerine uçakla Erzurum'a inen ve oradan Sarıkamış'a geçen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle ilçede yapılan kardan Mehmetçik heykellerinin açılışını yaptı. Bakanlar ve protokol üyeleri, Mehmetçik heykelleri üzerine kırmızı karanfil bıraktı.



Kardan heykellerin açılış törenine Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, kaymakamlar, belediye başkanları, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve vatandaşlar da hazır bulundu.



