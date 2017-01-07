Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde Kafkas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden 9 öğretim üyesinin, getirilen 55 kamyon kar ile yaptıkları Mehmetçik heykellerine çiçek bırakan, ellerini süren vatandaşlar, şehitleri rahmetle andılar. Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Hanifi Zengin "Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında kardan heykeller yaptık. Şehitlerimizi anlayabilmeleri ve daha iyi görebilmelerini anlatmak için Sarıkamış harekatını sanatla buluşturduk. Kafkas ve Atatürk Üniversitesi heykeltraşlarının bir hafta süren çalışmaları sonucu heykeller yapıldı. İklim şartları zordu ama şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bizlere bu cennet vatanı kazandırdılar, bir nebze de olsun insanlarımıza bunu gösterebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - Kars