Şehit Mansur Cansız'ın Adı Okuluna Verildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın (23) adı öğrenim gördüğü Kaynarca Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.



Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törene katılan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, "Ülkesi, vatanı için şehit olan Mansur Cansız'ın adı okulunda yaşayacak. Bu okulda okuyup şehit olan Mansur Cansız gibi okuyan her öğrencimiz de vatan için gözünü kırpmadan şehit olmaya hazırdır. Bu okullarda yetişen öğrencilerimizin manevi duyguları güçlüdür." diye konuştu.



Törenin sonunda okulun açılış kurdelesini Vali Coş, şehidin anne ve babasıyla kesti.