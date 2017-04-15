Şehit Korucu Son Yolculuğuna Uğurlandı

VAN'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından önceden yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki çocuk babası Korucu Kasım Sancar son yolculuğuna uğurlandı.



Hükümet Konağı önünde Şehit Sancar'ın için tören düzenlendi. Şehit Sancar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla alınarak tören mangasındaki askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra Çatak Merkez Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılındıktan sonra şehidin naaşı cenaze aracına konularak ilçe mezarlığına götürüldü. Şehit Sancar tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin defnedilmesinin ardından şehit evine geçilerek taziyeler kabul edildi. Burada kısa bir konuşma yapan Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ölümün herkesin kaderinde olduğunu ve herkesin hayatını bir gün kaybedeceğini belirterek, "Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki tane şehidimiz vardır. Birisi Korucu Kasım Sancar diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.