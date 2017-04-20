Şehit Kızı Elif'e Katarakt Tedavisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın katarakt hastası olan 4 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuşacak.



EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, şehit ailesini Rektörlük binasında konuk etti, minik Elif'e oyuncak bebek hediye etti.



Elif Acar'ın rahatsızlığı konusunda bilgi alan Dedeoğlu, tedaviyi üniversite olarak üstleneceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti sırasında kız çocuğunun durumuyla bizzat ilgilendiğini ve tedavisinin yapılmasını istediğini aktaran Dedeoğlu, "Elif kızımızın gözlerinde doğuştan katarakt rahatsızlığı var. Tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yapılması için ne gerekiyorsa yapılacak. O bize şehidimizin emaneti. Güzel gözleri daha berrak görecek, ak elleri kalem tutacak, yazacak Elif Elif diye." ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından Dedeoğlu, anne Özgül Acar ve kızı ile birlikte tedaviye başlanması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi tarafından ön muayenesi yapılan Elif Naz Acar'ın tedavi sürecine burada devam edilecek.