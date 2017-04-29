Şehit Kaymakamın Hayali Gerçek Oldu

Trabzonspor, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün "Derikli çocukları Trabzonspor maçına götürme" hayalini gerçekleştirdi.



Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine "Sözüm olsun ki; en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem maç izleteceğim, hem de kenti gezdireceğim" diye yazan Derik ilçesi Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek üzere düzenlenen gezi kapsamında, 140 kişilik grupTrabzon'a geldi.