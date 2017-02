Şehit Kaymakam Safitürk'ün Babasına Aa'dan Ziyaret

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e, Anadolu Ajansı 2016 Yıllığı hediye edildi.



AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Asım Safitürk'ü oturduğu Arifiye ilçesinde ziyaret etti. Yalçıntaş, başsağlığı dileklerini ilettiği Asım Safitürk'e, AA tarafından hazırlanan yıllığı verdi.



Asım Safitürk, tarihte bu tür olayların hiç bitmediğini ve halkın mücadelesinin her zaman sürdüğünü söyledi.



Her daim metanetli olacaklarını ifade eden Safitürk, tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.



Şehit oğlunun fotoğrafının da yer aldığı yıllığı inceleyen baba Safitürk, duygulu anlar yaşadı.



Safitürk, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Yalçıntaş'a teşekkür etti.