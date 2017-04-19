Şehit Kaymakam Safitürk'ün Anısı Hatıra Ormanında Yaşatılacak
Tokat’ın Pazar ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına çınar ormanı oluşturuldu.
Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına çınar ormanı oluşturuldu.
Bölücü terör örgütü PKK'ya bağlı teröristler tarafından görevi başında iken el yapımı bombanın uzaktan patlatılması sonucu şehit edilen Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün adı Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayacak. Tokat Vali Yardımcısı ve Pazar Kaymakam Vekili Mehmet Sülün, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 4 bin metrekarelik alanda 200 adet çınar fidanı diktiklerini söyledi.
Ballıca Mağarası yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim törenine AK Parti İlçe Başkanı Celal Akın, Pazar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İlhan Demircan, Orman İşletme Şefi Öznur Us, İlçe Tarım Müdür Vekili Selami Adaş, orman muhafaza memurları ve vatandaşlar katıldı. - TOKAT