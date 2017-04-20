Şehit Kaymakam Safitürk Anısına Yarış Düzenlendi

MARDİN'in Derik İlçesi'nde, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Derik Yol Yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.



Bahçelieveler Mahallesi'ndeki polis lojmanları önünde Kaymakam Hakan Kafkas'ın startını verdiği koşulara, ilçe ve bağlı köy okullarından toplam bin 4 kız ve erkek sporcu katıldı. Bu yıl ilki yapılan yarışlar, 1.5 ve 2 kilometrelik etaplarda, ilk ve orta ve lise düzeyinde 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 14 hakemin görev yaptığı parkurlarda yarışan öğrencilerden bazıları, bitiş çizgisiyle birlikte fenalık geçirdi. Öğrencilere, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.



Yarışa katılan Ceylan Key ve Beritan Azlak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen koşulara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Yarışma sonrası Derik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, yarışlara katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bugün 23 Nisan programı kapsamında düzenlenen bu koşu sıradan bir koşu değildir. Biz burada özellikle Şehit Muhammet Fatih Safitürk anısını yaşatmak adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sizler sadece koşucu olmak için koşmadınız, ilçemizin geleceği için, ilçemizin huzuru ve güvenliği için, Derik ilçemizin daha emin ellerde olması için koştunuz. İnşallah bu tarz organizasyonlarımız devam edecek" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 9 kız ve 9 erkek sporcuya, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



- Mardin