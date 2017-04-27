Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli Çocuklara Trabzonspor Maçı İzlettirme Hayali...

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayali gerçek oluyor.



Konuyla ilgili bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Ahmet Külekçi, şehit kaymakam Safitürk'ün hayalinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ile Cumartesi günü Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Süper Lig maçında gerçekleştirileceğini söyledi.



Külekçi, şehit kaymakam Safitürk'ün, iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu hatırlatarak "Şehit olmadan önce de Mardin'de halen faaliyet gösteren Kızıltepe Trabzonspor Derneği'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretinde bir hayalini, derneğe hitaben kaleme almış. Şehit Kaymakam ziyaret sırasında anı defterine yazdığı yazıda, 'Bir öğrenci grubunu Trabzon'a getirerek hem maç izletme hem de şehri gezdirme' sözü vermiş. Bu onun bir hayaliydi. Hem yeni stadımızı göstermek hem de buradaki kardeşliği pekiştirmek istiyordu. Bize, Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı bu yazıyı gönderdikten sonra bu şehrin bir evladı olarak 'Ben ne yapabilirim?' diye düşündüm. Birlikte bu projeyi, başlangıç aşamasında İçişleri Bakanımıza sunduk. Bu konuda kendisi de her türlü desteği verdi ve yardımcı oldu" dedi.



Proje kapsamında Mardin'den 150 kişilik öğrenci kafilesinin yarın akşam saatlerinde Trabzon'a geleceğini belirten Külekçi, "Üç gün boyunca kendilerini burada ağırlayacağız. En önemlisi de rahmetli şehit Kaymakamımızın eşi, 4 yaşındaki oğlu ve babası da katılacak. O bizim için çok daha anlamlı olacak. Mardin'den gelecek olan kaymakamlarımız ve misafirlerimiz de olacak. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında seremonide Mardin'den gelen çocuklarımız futbolcularla sahaya çıkacak. Bunların arasında belki babasına nasip olmadı ama şehit kaymakamımızın oğlu da yer alacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON