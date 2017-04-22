Şehit Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Şehit üsteğmen için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Şehidin eşi Nuray Göçmen Kaya, 15 aylık oğlu Arda Yiğit, babası Mehmet, annesi Hatice, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesi şehidin naaşının katafalka konulmasının ardından, 15 aylık oğlu ile Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen eşi Nuray Göçmen Kaya, "Aşkım, seni çok seviyorum. Gözün açık gitmesin, emanetine iyi bakacağım." diyerek gözyaşı döktü.
Öğle namazının ardından 32 yaşındaki şehit Kaya için cenaze namazı kılındı. Namazın sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.
Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Top arabasının arkasından yürüyenlerin önünde yer alan şehidin öğretmen eşi, yakınlarının desteğiyle ayakta durdu. Kortejde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yan yana yer aldı.
Uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şehidin eşine taziye dileklerini iletti, şehidin 15 aylık oğlunu sevdi.
Daha sonra askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Elvanköy Mezarlığı'ndaki şehitler bölümünde defnedildi.
Şehit Piyade Üsteğmen Kaya'nın iki yıldır Şırnak'ta görev yaptığı ve doğu görevinin bitmesine bir ay kaldığı öğrenildi.
Uludere ilçesi Andaç Tabur Komutanlığı'ndaki Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.