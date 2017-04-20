Şehit Karaman'ın Naaşı Memleketine Getirildi
- Şehit Karaman'ın naaşı memleketine getirildiÇORUM - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla Merzifon'a, buradan da karayoluyla Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi.
- Şehit Karaman'ın naaşı memleketine getirildi
ÇORUM - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla Merzifon'a, buradan da karayoluyla Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi.
Elazığ'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanına gönderilen Karaman'ın naaşı, burada, Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından karşılandı. Aynı uçakla gelen şehidin babası Hasan, annesi Mine ve kardeşi Mehmet Akif Karaman, askeri yetkililerce teselli edilmeye çalışıldı.
Kalabalık bir grup tarafından ilçe girişinde karşılanan şehit Astsubay Karaman'ın naaşını buradan uzun bir araç konvoyuyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın duasının ardından şehidin naaşı hastane morguna kaldırıldı.
Karaman'ın naaşı bugün Akçakent Mahallesindeki baba ocağına götürülüp helallik alınacak. Öğle namazından sonra Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
(SŞ-BÖ)