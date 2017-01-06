Şehit Karadavut İçin Mevlit Okutuldu

Tunceli'de, terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Hasan Karadavut için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.



Turhal Belediyesince Cuma namazının ardından şehidin Emek Mahallesi'ndeki baba evinin önünde düzenlenen mevlite Karadavut'un yakınları, Turhal Kaymakam Vekili Mehmet Gödekmerdan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Özel İdare Müdürü Nazif Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit sonrasında Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut ve şehitler için dua edildi, katılımcılara yemek verildi.