Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Giresun'a getirildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ü getirildiği memleketinde Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli'de karşılayanlar arasındaydı



GİRESUN - Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün cenazesi memleketi Giresun'a getirildi.

Ordu-Giresun Havalimanına askeri uçakla getirilen şehidin naaşını Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Giresun Valisi Hasan Karhan, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, milletvekilleri, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanına getirildi. Aynı uçakla gelen şehidin eşi Ayşegül Bingöl ile henüz 2 yaşındaki kızını havaalanında bekleyen yakınları teselli etti. Şehidin cenazesi yüzlerce kişinin katıldığı konvoyla önce Teyyaredüzün Mahallesi'ndeki evine ardından ise Giresun Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl için yarın Giresun merkezdeki Hacı Mithat Caminin bulunduğu meydanda düzenlenecek ve öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Esentepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, 4 Nisan 2017 tarihinde saat 08.30 sularında Şırnak/Akçay'da yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütünün araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.

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